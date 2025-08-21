Circuit découverte La ville de Genève Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte La ville de Genève

Genève, à deux pas d’Annemasse, offre les plus beaux paysages ainsi qu’une culture sans limites. Découvrez les principaux attraits touristiques de la ville. Ce circuit est idéal sur 2 jours.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: La ville de Genève

Geneva, just a stone’s throw from Annemasse, offers some of the most beautiful scenery and culture in the world. Discover the city’s main tourist attractions. This tour is ideal for 2 days.

Deutsch : Entdeckungsreise La ville de Genève

Genf, nur einen Katzensprung von Annemasse entfernt, bietet die schönsten Landschaften sowie eine grenzenlose Kultur. Entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Diese Tour ist ideal für 2 Tage.

Italiano :

Ginevra, a pochi passi da Annemasse, offre alcuni dei paesaggi e della cultura più belli del mondo. Scoprite le principali attrazioni turistiche della città. Questo tour è ideale per 2 giorni.

Español : Ruta de descubrimiento La ville de Genève

Ginebra, a tiro de piedra de Annemasse, ofrece algunos de los paisajes y la cultura más bellos del mundo. Descubra las principales atracciones turísticas de la ciudad. Este recorrido es ideal para 2 días.

