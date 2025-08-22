Circuit découverte Le tour du Lac Léman Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le tour du Lac Léman

Circuit découverte Le tour du Lac Léman Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au pied de la chaîne du Jura et des Alpes Vaudoises pour la partie située en Suisse, et au pied des premières montagnes du massif alpin des paysage agréables de prairies, champs de culture, vergers, vignes, bosquets, forêts et rives fleuries.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: Le tour du Lac Léman

At the foot of the Jura chain and the Vaudois Alps in the Swiss part, and at the foot of the first mountains of the Alpine massif, pleasant landscapes of meadows, fields of crops, orchards, vineyards, copses, forests and flower-filled riverbanks.

Deutsch : Entdeckungsreise Le tour du Lac Léman

Am Fuße der Jurakette und der Waadtländer Alpen, was den in der Schweiz gelegenen Teil betrifft, und am Fuße der ersten Berge des Alpenmassivs angenehme Landschaften mit Wiesen, Ackerland, Obstgärten, Weinbergen, Hainen, Wäldern und blühenden Flussufern.

Italiano :

Ai piedi della catena del Giura e delle Alpi vodesi, nella parte svizzera, e ai piedi delle prime montagne del massiccio alpino, un piacevole paesaggio di prati, terreni agricoli, frutteti, vigneti, boschetti, foreste e rive fiorite.

Español : Ruta de descubrimiento el Lago Lemán

Al pie de la cadena del Jura y de los Alpes de Vaud, en la parte suiza, y a los pies de las primeras montañas del macizo alpino, un agradable paisaje de prados, tierras de cultivo, huertos, viñedos, bosquecillos, bosques y riberas floridas.

