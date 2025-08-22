Circuit découverte La rive française du Léman Annemasse Haute-Savoie
Circuit découverte La rive française du Léman Annemasse Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Circuit découverte La rive française du Léman
Circuit découverte La rive française du Léman Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Promenade dans une nature attrayante, une rive lémanique bordée de propriétés, de plages, de ports de plaisance, ou de chemins abrités d’arbres leur donnant un charme agreste, accédant à des villages qui ont su garder leur caractère .
+33 4 50 95 07 10
English : Discovery tour: La rive française du Léman
Stroll through an attractive natural setting, along the shores of Lake Geneva, lined with estates, beaches, marinas and tree-shaded paths giving them a rural charm, leading to villages that have managed to retain their character.
Deutsch : Entdeckungsreise La rive française du Léman
Ein Spaziergang durch eine attraktive Natur, ein Ufer des Genfersees, das von Anwesen, Stränden, Jachthäfen oder von Bäumen geschützten Wegen gesäumt ist, die ihnen einen ländlichen Charme verleihen, und der zu Dörfern führt, die ihren Charakter bewahrt haben.
Italiano :
Una passeggiata attraverso una campagna attraente, lungo le rive del Lago di Ginevra, costeggiate da tenute, spiagge, porti turistici e sentieri alberati che conferiscono alla zona un fascino rurale, che conduce a villaggi che hanno saputo conservare il loro carattere.
Español : Ruta de descubrimiento de la orilla francesa del lago Lemán
Un paseo por una campiña atractiva, a orillas del lago Lemán bordeado de fincas, playas, puertos deportivos y senderos arbolados que confieren a la zona un encanto rural, que conduce a pueblos que han sabido conservar su carácter.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme