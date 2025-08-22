Circuit découverte Le Haut Chablais Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le Haut Chablais

Circuit découverte Le Haut Chablais Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après la traversée du bas-chablais au paysage bucolique et la station thermale d’Evian, on s’élève pour rejoindre une région de moyenne altitude: Le plateau de Gavot, dominé par la Dent d’Oche, il offre une promenade traversant des villages savoyards.

After crossing the bucolic Lower Chablais and the spa town of Evian, we climb up to reach a medium-altitude region: the Gavot plateau, dominated by the Dent d’Oche, offers a walk through Savoyard villages.

Nach der Durchquerung des bukolischen Bas-Chablais und des Kurortes Evian geht es bergauf in eine Region mittlerer Höhe: das Plateau de Gavot, das von der Dent d’Oche dominiert wird und einen Spaziergang durch die savoyischen Dörfer bietet.

Dopo aver attraversato il basso Chablais pastorale e la città termale di Evian, il percorso sale per raggiungere una regione di media altitudine: l’altopiano del Gavot, dominato dalla Dent d’Oche, offre una passeggiata attraverso villaggi savoiardi.

Tras atravesar el pastoral Bajo Chablais y la ciudad balneario de Evian, la ruta asciende para llegar a una región de altitud media: la meseta de Gavot, dominada por la Dent d’Oche, ofrece un paseo por pueblos saboyanos.

