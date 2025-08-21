Circuit découverte Le Col de la Colombière Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le Col de la Colombière

Circuit découverte Le Col de la Colombière Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Départ par la vallée de l’Arve, puis la vallée du Borne par les gorges des Eveaux, et découverte du massif montagneux des Aravis, parsemé de villages montagnards typiques et d’alpages traditionnels parsemés de chalets ancestraux.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: Le Col de la Colombière

Departure via the Arve valley, then the Borne valley via the Eveaux gorges, and discovery of the Aravis mountain range, dotted with typical mountain villages and traditional mountain pastures dotted with ancestral chalets.

Deutsch : Entdeckungsreise Le Col de la Colombière

Abfahrt durch das Arve-Tal, dann durch das Borne-Tal über die Schlucht von Eveaux und Entdeckung des Bergmassivs von Aravis, das mit typischen Bergdörfern und traditionellen Almen mit uralten Chalets übersät ist.

Italiano :

Partite per la valle dell’Arve, poi per la valle del Borne attraverso le gole di Eveaux, e scoprite la catena montuosa degli Aravis, punteggiata di tipici villaggi di montagna e di tradizionali alpeggi costellati di antichi chalet.

Español : Ruta de descubrimiento: el Col de la Colombière

Salga por el valle del Arve, luego por el valle del Borne a través de las gargantas de Eveaux, y descubra la cordillera de Aravis, salpicada de típicos pueblos de montaña y tradicionales pastos de montaña salpicados de antiguos chalets.

