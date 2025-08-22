Circuit découverte La vallée verte et du Risse Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte La vallée verte et du Risse

La Vallée Verte est une combe aux prairies verdoyantes, dominées par des montagnes de moyenne altitude. La Vallée du Risse, petite rivière encaissée dans un défilé rocheux, fait découvrir un paysage plus abrupt.

The Vallée Verte is a combe of green meadows, dominated by medium-altitude mountains. The Vallée du Risse, a small river in a rocky gorge, offers a steeper landscape.

Das Vallée Verte ist ein Talkessel mit grünen Wiesen, der von mittelhohen Bergen beherrscht wird. Das Vallée du Risse, ein kleiner Fluss, der in eine felsige Schlucht eingeschnitten ist, lässt Sie eine steilere Landschaft entdecken.

La Vallée Verte è una valle di prati verdi e rigogliosi, dominata da montagne di media altitudine. La Vallée du Risse, un piccolo fiume che attraversa una gola rocciosa, offre un paesaggio più ripido.

El Vallée Verte es un valle de exuberantes praderas verdes, dominado por montañas de altitud media. El Vallée du Risse, un pequeño río cortado por un desfiladero rocoso, ofrece un paisaje más escarpado.

