IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE Béziers
mercredi 7 avril 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
Des corps en apesanteur pour une exploration poétique des terres Arctique.
Figure majeure du cirque contemporain et ancien trampoliniste, Mathurin Bolze signe des créations singulières où la virtuosité technique se met au service de la poésie. Dans Immaqaa, qui signifie peut-être en langue inuite, il entraîne les interprètes dans une expédition vers les terres arctiques. Suspensions, portés et voltiges dessinent des tableaux vertigineux, tandis que les corps semblent flotter en apesanteur. Les images se répondent aux acrobaties pour réinventer, sur scène, l’immensité boréale. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE
Bodies in weightlessness for a poetic exploration of the Arctic lands.
L’événement IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers 15 juillet 2026
- ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers 15 juillet 2026
- ARCADIA POÈMES ET CHANSONS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Route de Vendres Béziers 15 juillet 2026