Informations pratiques

Béziers

IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

Des corps en apesanteur pour une exploration poétique des terres Arctique.

Figure majeure du cirque contemporain et ancien trampoliniste, Mathurin Bolze signe des créations singulières où la virtuosité technique se met au service de la poésie. Dans Immaqaa, qui signifie peut-être en langue inuite, il entraîne les interprètes dans une expédition vers les terres arctiques. Suspensions, portés et voltiges dessinent des tableaux vertigineux, tandis que les corps semblent flotter en apesanteur. Les images se répondent aux acrobaties pour réinventer, sur scène, l’immensité boréale. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE

Bodies in weightlessness for a poetic exploration of the Arctic lands.

L’événement IMMAQAA, ICI PEUT-ÊTRE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34