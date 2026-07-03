Immersion à la brasserie Poèm Brasserie Poem Brest

Informations pratiques

Brest

Immersion à la brasserie Poèm

Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Plongez dans l’univers de la brasserie artisanale bio Poèm bien plus qu’une simple visite, c’est une immersion vivante et conviviale au cœur du savoir-faire brestois, une rencontre avec des brasseurs passionnés… et une dégustation qui ravira …

Plongez dans l’univers de la brasserie artisanale bio Poèm bien plus qu’une simple visite, c’est une immersion vivante et conviviale au cœur du savoir-faire brestois, une rencontre avec des brasseurs passionnés… et une dégustation qui ravira vos papilles !

Offrez-vous une parenthèse insolite à la brestoise sur le port de plaisance du Moulin Blanc, à deux pas de la mer, où Gérald vous ouvre les portes de Poèm, sa brasserie artisanale et bio.

Établie dans un ancien atelier de conception pour les premiers bateaux de course en matériaux composites, cette brasserie mêle héritage maritime, savoir-faire artisanal et passion locale. Ici, on brasse la bière comme on navigue avec cœur, précision… et un vrai goût du large.

Chaque recette rend hommage à la Bretagne et ses grands voyageurs avec des saveurs houblonnées et maltées issues à 95% de l’agriculture bio bretonne, inspirées des vents salés et du caractère bien trempé de la région. À travers les cuves, vous découvrirez une production engagée, respectueuse de l’environnement et résolument tournée vers les circuits courts. La visite s’achève sur une dégustation conviviale des bières brassées sur place une palette de saveurs qui sent bon la terre bretonne et les embruns des sept mers. Une escale gourmande entre houblon et horizon !

Petit groupe de 5 à 15 personnes

Les vendredis soir du 26 juin au 25 septembre 2026, de 17h30 à 19h00

Brasserie artisanale bio bretonne

Port de plaisance du moulin Blanc

490 rue Alain Colas Brest

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et réservé aux plus de 18 ans . À consommer avec modération.

Ce tarif comprend la visite de la brasserie (30 à 45 minutes) et la dégustation de bières et softs qui se fera au comptoir selon les goûts de chacun. .

Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English :

L’événement Immersion à la brasserie Poèm Brest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue