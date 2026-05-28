Immersion artistique : dans l’œuvre de Joël Dagès Galerie Au Médicis Paris
Immersion artistique : dans l’œuvre de Joël Dagès Galerie Au Médicis Paris mardi 23 juin 2026.
Entrez dans l’univers de l’artiste Joël Dagès
Charlène Delaville vous invite à vivre une expérience artistique immersive unique, mêlant art contemporain, méditation guidée et rencontre avec l’artiste.
À l’occasion de l’exposition L’Aube du chemin, cette expérience prend place à la Galerie Au Médicis, dans le cadre d’une collaboration avec le Studio : Les Archives Vivantes.
✨ Une expérience immersive au cœur d’une œuvre
Cette expérience immersive vous invite à ralentir, observer et entrer en résonance avec l’univers sensible de Joël Dagès.
Ses œuvres, nourries par le végétal, la matière textile et la couleur, deviennent des paysages sensibles à traverser.
Ici, l’art contemporain se vit pleinement.
Guidé par Charlène Delaville, vous prenez part à une méditation guidée immersive, conçue comme un voyage sensoriel au cœur de l’œuvre.
Une invitation à ressentir autrement, éveiller votre créativité et transformer votre regard sur l’art… comme sur vous-même.
✨ Comment se déroule l’expérience ?
Exploration guidée & méditation immersive
Charlène Delaville vous accompagne dans une découverte sensible de l’univers de Joël Dagès.
À travers une observation guidée, puis une visualisation immersive, vous êtes invité à entrer dans l’œuvre, à ressentir ses textures, ses couleurs et les émotions qu’elle fait émerger.
Ce n’est ni un cours d’histoire de l’art, ni une visite commentée classique.
C’est une expérience sensorielle et introspective.
Rencontre avec l’artiste
Après l’immersion, un temps d’échange permet de partager ressentis, images et impressions.
La session se prolonge ensuite par une rencontre avec Joël Dagès, qui ouvre les coulisses de sa pratique artistique, son lien au végétal, à la teinture naturelle et à son processus créatif.
Un moment rare où l’art devient conversation vivante.
✨ Deux formats au choix
Format signature – Expérience pré-vernissage exclusive – 2h à 2h30
Une version profonde et intimiste de l’expérience, proposée en petit groupe.
Le temps de méditation guidée est plus long, permettant une immersion sensorielle plus intense et un espace d’échange plus confidentiel.
Une expérience privilégiée, idéale pour celles et ceux qui souhaitent vivre pleinement cette exploration intérieure.
Jusqu’à 9 participants
Format découverte – 1h30
Cette version comprend une méditation guidée, une exploration sensible d’une œuvre, un temps de partage et une rencontre avec l’artiste.
Jusqu’à 15 participants
✨ Pour qui ?
Cette activité s’adresse à toutes celles et ceux qui cherchent :
- une activité originale à Paris
- une expérience immersive autour de l’art
- une méditation guidée dans un cadre artistique
- une rencontre avec un artiste contemporain
- un moment inspirant, créatif et hors du quotidien
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Que vous soyez amateur d’art contemporain, curieux, en quête d’une activité culturelle différente ou simplement à la recherche d’un moment inspirant hors du quotidien.
Session en français
À partir de 16 ans
Une expérience artistique immersive et méditative à Paris dans l’univers abstrait de Joël Dagès pour transformer votre regard sur l’art et sur vous-même.
Du mardi 23 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :
samedi
de 11h00 à 12h30
mardi
de 19h30 à 21h30
payant
À partir de 30 euros.
Remise de 5% avec le coupon : ARCHIVESVIVANTES.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T21:30:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00
Galerie Au Médicis 5, rue de Médicis 75006 Galerie privatisée durant les sessionsParis
https://www.charlenedelaville.com/event-details/dans-loeuvre-de-joel-dages infos@charlenedelaville.com
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