Immersion au coeur de la ruche, La Source, Roncq
Immersion au coeur de la ruche, La Source, Roncq samedi 2 mai 2026.
Immersion au coeur de la ruche Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord
Gratuit – en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00
Avec Bee to Bee, découvrez les secrets fascinants des abeilles et plongez au cœur de la ruche pour comprendre l’incroyable travail d’équipe de toute colonie.
De la pollinisation à sa fabrication, le miel n’aura plus aucun secret pour vous !
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/541/immersion-au-coeur-de-la-ruche »}]
Bzzzzzzzzz abeilles ruche
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