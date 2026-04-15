Immersion au coeur de la ruche, La Source, Roncq

Immersion au coeur de la ruche Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Gratuit – en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Avec Bee to Bee, découvrez les secrets fascinants des abeilles et plongez au cœur de la ruche pour comprendre l’incroyable travail d’équipe de toute colonie.

De la pollinisation à sa fabrication, le miel n’aura plus aucun secret pour vous !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/541/immersion-au-coeur-de-la-ruche »}]

Bzzzzzzzzz abeilles ruche