Informations pratiques

Sepmes

Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-24 09:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Vous rêvez d’un temps pour prendre l’air, vous déconnecter de votre quotidien, vous ressourcez.. alors nous sommes là pour vous faire partager notre vie au jardin et à la ferme au milieu des animaux et des plantes.

Prenez l’air et boostez votre énergie le temps d’une 1/2 journée.

Vous rêvez d’un temps pour prendre l’air, vous déconnecter de votre quotidien, vous ressourcez.. alors nous sommes là pour vous faire partager notre vie au jardin et à la ferme au milieu des animaux et des plantes.

Prenez l’air et boostez votre énergie le temps d’une 1/2 journée 65 .

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’re looking for a time to get some fresh air, disconnect from your daily routine and recharge your batteries, we’re here to share our life in the garden and on the farm, surrounded by animals and plants.

Get some fresh air and boost your energy for 1/2 a day.

L’événement Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée Sepmes a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT 37