Immersion dans l’exposition PIAF, Chapelle du Bon Pasteur Draguignan, Draguignan

Immersion dans l’exposition PIAF Samedi 23 mai, 19h00 Chapelle du Bon Pasteur Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Découvrez l’exposition dédiée à l’univers d’Édith Piaf, accompagnée d’une ambiance musicale animée par un DJ autour de revisites contemporaines de ses chansons. Une immersion artistique et musicale, entre patrimoine et modernité.

Tout public, en accès libre

Chapelle du Bon Pasteur Draguignan 18 Rue Joseph Roumanille, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 08 30 25 https://www.ville-draguignan.fr/ L’artothèque d’agglomération a déménagé en mars 2023 dans la Chapelle du Bon Pasteur, rue Roumanille. Elle propose :

Le prêt gratuit d’œuvres d’art, pour les particuliers, les établissements scolaires ou les entreprises,

des expositions d’Art contemporain in situ, ainsi que des expositions « hors les murs » sur le territoire de la Dracénie,

des ateliers d’Arts plastiques, pour le jeune public durant l’année,

des ateliers de gravure et de dessins durant les vacances scolaires,

la médiation et la sensibilisation à l’Art contemporain,

une aide à la création sur des projets artistiques spécifiques en lien avec le territoire.

Grâce à ces différentes propositions, l’Artothèque d’agglomération rend accessible au plus grand nombre l’art contemporain.

Modalités d’inscription :

Pour les particuliers, une cotisation de 12 € par an (année glissante), le prêt est ensuite gratuit.

Pour les entreprises et collectivités, contacter directement l’artothèque.

Chapelle du Bon Pasteur

18 rue Joseph Roumanille

83300 Draguignan Parking à proximité

Découvrez l’exposition dédiée à l’univers d’Édith Piaf, accompagnée d’une ambiance musicale animée par un DJ autour de revisites contemporaines de ses chansons. Une immersion artistique et musicale, …

©Eléonore Dadoit Cousin