Immersion médiévale au château de Sainte-Sévère, Château de Sainte-Sévère, Sainte-Sévère-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Château de Sainte-Sévère · Sainte-Sévère-sur-Indre
Informations pratiques
Immersion médiévale au château de Sainte-Sévère 19 et 20 septembre Château de Sainte-Sévère Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Programme du week-end
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir un week-end riche en animations, en découvertes et en convivialité autour du château et du patrimoine de Sainte-Sévère.
Tout au long du week-end
Le Village Rando
Un espace entièrement dédié à la randonnée et aux chemins de découverte:
- Stand du GR100 : présentation du nouveau sentier, informations sur son parcours, vente de topoguides et conseils pour préparer vos randonnées.
- Stand balisage : découvrez comment les sentiers sont balisés grâce à des démonstrations et des jeux pour petits et grands.
- Stand de la Fédération des Chemins de la Guerre de Cent Ans : animations ludiques, publications et découverte de l’histoire des chemins liés à cette période.
- Stand de La Bouinotte : retrouvez la célèbre revue et ses publications consacrées au patrimoine et aux traditions du Berry.
Le Marché médiéval
Artisans, producteurs et exposants vous plongent dans une ambiance médiévale. Produits du terroir, créations artisanales, savoir-faire d’autrefois et animations rythmeront votre visite pour une immersion au cœur du Moyen Âge.
L’Enquête immersive (Murder Party)
Plongez au cœur de l’histoire du château de Sainte-Sévère en prenant part à une enquête grandeur nature spécialement conçue pour ce lieu.
Au fil de votre parcours, vous croiserez les fantômes, les personnages historiques et les légendes qui ont marqué la vie du château. Chacun détient une part de son histoire et pourra vous confier un indice, un témoignage ou une énigme pour vous aider à percer le mystère.
Entre faits historiques et mise en scène, cette aventure immersive vous invite à découvrir le patrimoine du château autrement. En observant les lieux, en interrogeant les personnages et en rassemblant les indices, vous remonterez le fil du passé pour résoudre l’enquête.
Exposition : La Guerre de Cent Ans
Une exposition retraçant cette période majeure de l’histoire à travers documents, panneaux et objets de découverte.
Le Salon de thé
Profitez d’une pause gourmande dans le cadre exceptionnel des salons du château.
Animations pour toute la famille
Tout au long du week-end, profitez de nombreuses activités :
- costumes et déguisements ;
- jeux géants en bois ;
- musiciens et animations d’ambiance ;
- démonstrations de combats et d’armes médiévales ;
- présentation des techniques de combat et échanges avec les combattants ; et bien d’autres surprises !
Les temps forts du week-end
Samedi 19
- Après-midi : démonstrations de marche avec bâtons dynamiques et initiation à la marche afghane, une technique de marche associant respiration et rythme.
- 15 h : balade commentée dans Sainte-Sévère avec Samuel Exley.
- 17 h : inauguration officielle du sentier GR100, en présence des élus et de la Fédération Française de Randonnée.
Dimanche 20
- Vers 9 h 30 : balade commentée dans Sainte-Sévère avec Samuel Exley.
- Toute la journée : démonstrations de marche avec bâtons dynamiques et initiation à la marche afghane, une technique de marche associant respiration et rythme.
Restauration et buvette
Une buvette sera ouverte le samedi et le dimanche tout au long de la manifestation.
Une restauration sera proposée le dimanche midi afin de permettre aux visiteurs de prolonger leur découverte du patrimoine dans une ambiance conviviale.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce week-end placé sous le signe du patrimoine, de l’histoire, de la randonnée et de la convivialité !
Conditions : samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, tout public, tarif gratuit
Coordonnées : lamaisondedmee@gmail.com – 07 67 35 01 03
Château de Sainte-Sévère 5, rue Emile-Chenon 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire http://www.chateaudesaintesevere.com https://www.instagram.com/chateauroute/?fbclid=IwY2xjawEXO-tleHRuA2FlbQIxMAABHWkKPPhUUU_L8_Bq5hOWsC-qACtoZERPZXUea6pNZUY-9mQZt29HiVbNOA_aem_JMyE2ycH9WhJlT1uFJzZ1g;https://www.youtube.com/@chateauroute;https://www.facebook.com/chateauroute/ [{« link »: « mailto:lamaisondedmee@gmail.com »}]
Programme du week-end
©chateau route
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