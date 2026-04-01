IMMERSION NATURE Ornans
IMMERSION NATURE Ornans vendredi 10 avril 2026.
Ornans
IMMERSION NATURE
Ornans Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Venez profiter d’un moment en forêt. Découvrez les animaux qui vivent dans nos forêt, apprenez à lire le paysage, décryptez le langage des oiseaux, créé des objets en bois, jouer et connecter avec la nature qui nous entoure ! Activité ouverte aux adultes. Places restreintes, réservation obligatoire par mail ou téléphone. .
Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 65 04 01 limacherjeanjacques@gmail.com
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English : IMMERSION NATURE
L’événement IMMERSION NATURE Ornans a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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