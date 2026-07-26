IMMINENTES CIE BURNOUT JANN GALLOIS Route de Vendres Béziers

Informations pratiques

Béziers

IMMINENTES CIE BURNOUT JANN GALLOIS

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

Contre la violence du présent, Jann Gallois imagine un autre chemin. Avec Imminentes, six danseuses composent une fresque hypnotique où la douceur devient force, la lenteur un acte de résistance et la sororité une puissance en mouvement.

Tout public, dès 10 ans

Récompensée par de nombreux prix internationaux, Jann Gallois poursuit son exploration d’une danse profondément humaniste avec Imminentes.

Portée par six interprètes aux parcours multiples, cette création déploie un souffle collectif où les corps s’unissent dans une même énergie, entre écoute, solidarité et métamorphose. Dans ce rituel contemporain, les gestes se répondent, se propagent et s’amplifient jusqu’à former une vague chorégraphique à la fois sensible et puissante. Sur la musique envoûtante de Patrick de Oliveira, la chorégraphe fait de la douceur une force active et de la lenteur un élan de transformation. Loin de toute démonstration, Imminentes invite à porter un autre regard sur le monde et sur les liens qui nous unissent.

Une pièce d’une grande intensité émotionnelle, où la danse devient espace de résistance, d’espoir et de réparation.

Distribution

Chorégraphie et costumes Jann Gallois

Interprétation Anna Beghelli, Carla Diego, Melinda Espinoza, Fanny Rouyé, Amélie Olivier, Agathe Tarillon et Serena Pedrotti (doublure)

Musique originale Patrick De Oliveira

Création lumières et régie générale Florian Laze

Costumes Sara Sanchez

Regard extérieur Frédéric Le Van .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : IMMINENTES CIE BURNOUT JANN GALLOIS

In response to the violence of the present, Jann Gallois envisions a different path. In *Imminentes*, six dancers create a hypnotic tableau where gentleness becomes strength, slowness an act of resistance, and sisterhood a force in motion.

Suitable for all ages, ages 10 and up

L’événement IMMINENTES CIE BURNOUT JANN GALLOIS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN