Avec Imminentes, la chorégraphe Jann Gallois imagine une danse collective portée par six femmes. Sur scène, les corps se rassemblent, se répondent et se soutiennent, comme portés par une même énergie. Les gestes se propagent d’une interprète à l’autre, créant un rituel et formant une communauté. Grâce à la force calme et profonde qui émerge du mouvement, la chorégraphie est capable de transformer le regard que l’on porte sur le monde.

La pièce s’inscrit dans l’univers artistique de Jann Gallois, chorégraphe venue du hip-hop et reconnue pour son écriture très physique mêlant danse urbaine et danse contemporaine. Depuis la création de sa compagnie BurnOut, la désormais co-directrice de l’Agora, cité internationale de la danse à Montpellier développe une gestuelle précise et expressive qui interroge la nature humaine et la manière dont les individus peuvent agir ensemble.

Pour sa nouvelle création, l’artiste puise dans l’énergie du féminin. Les danseuses y sont des figures puissantes, telles des sorcières, des déesses ou des nymphes. Elles incarnent une force collective capable de dépasser la violence et les tensions du présent. A aucun moment, pourtant, le spectacle n’est un manifeste militant. Il propose plutôt une réflexion poétique sur les liens entre les êtres.

Dans l’histoire de la danse, cette approche évoque certaines formes rituelles et communautaires, mais aussi l’héritage des danses urbaines où l’énergie circule entre les interprètes. Chez Jann Gallois, cette circulation devient la métaphore d’une humanité qui recherche l’harmonie.

Delphine Goater

Durée : 55 min

Catégorie :

Dès 10 ans, Jeune Public, Pass Famille

Danse

Séance avec audiodescription : le samedi 6 mars 2027 à 17h

Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le jeudi 4 mars 2027

Dans Imminentes, Jann Gallois réunit dans un sextette intense et hypnotique six danseuses dont les corps se répondent comme une vague. Inspiré par l’énergie du féminin et par l’espoir d’un monde plus apaisé, le spectacle invite à regarder autrement notre époque.

Du mercredi 03 mars 2027 au samedi 06 mars 2027 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 17 à 42 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-03T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-03T19:30:00+02:00_2027-03-03T20:30:00+02:00;2027-03-04T19:30:00+02:00_2027-03-04T20:30:00+02:00;2027-03-05T19:30:00+02:00_2027-03-05T20:30:00+02:00;2027-03-06T17:00:00+02:00_2027-03-06T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/imminentes-jann-gallois +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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