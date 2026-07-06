Imminentes MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

jeudi 3 juin 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Imminentes MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 20:00:00

fin : 2027-06-03 21:00:00

Date(s) :

2027-06-03

Danse.

Jann Gallois / Cie BurnOut.

Pièce pour 6 danseuses, créée en novembre 2025 à la MC2, scène nationale de Grenoble.

L’échauffement du spectateur à 18h30 Avant d’assister au spectacle, éveillez vos sens avec une mise en jeu corporelle.

Imminentes incarne une vision sensible et radicale d’un autre possible. Par le mouvement, le souffle et l’écoute, la chorégraphe explore ce qui nous unit et nous renforce solidarité, lenteur, sororité.

Dans une époque marquée par la tension et le repli, ce sextette nous invite à imaginer l’avenir autrement. Sur scène, les corps, portés par la musique entêtante de Patrick De Oliveira, deviennent vecteurs de métamorphose. Issues de divers horizons, du hip-hop à la danse contemporaine, les danseuses s’unissent dans un souffle collectif tendu vers un désir commun retrouver la beauté du monde.

Durée 55 minutes. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : Imminentes MAD Opéra de Limoges

L’événement Imminentes MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole