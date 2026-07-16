Immobiles | Cie Les Hommes de Mains, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille
dimanche 27 septembre 2026 · le Prato - Pôle National Cirque - Lille · Lille
Informations pratiques
Immobiles | Cie Les Hommes de Mains Dimanche 27 septembre, 16h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord
gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Un tapis roulant contenu dans un plateau de cinq mètres sur trois devient le terrain de jeu d’un dialogue à mains nues.
Trente minutes suspendues, où le regard du spectateur dérive, pris dans le courant d’un flux qui interroge le temps perçu et la vitesse.
L’amitié s’y éprouve, l’amour s’y réinvente, le travail s’y déconstruit.
Rien n’est figé, tout se négocie.
À mesure que la scène glisse sous leurs pas, les interprètes défient l’équilibre, et dans ce vertige, le fond et la forme de ce spectacle s’épousent.
à l’occasion du Moulins dimanche #8 – devant le Prato, en extérieur
le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 52 71 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.leprato.fr »}]
Une variation acrobatique qui, dans un dispositif surprenant, questionne le temps si convoité et si mystérieux.
© Joris Frigerio
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