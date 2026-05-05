Impact la biodiversité en questions -, Espace des sciences – Salles d’exposition, Rennes

Impact la biodiversité en questions – Mardi 5 mai, 17h30 Espace des sciences – Salles d’exposition Ille-et-Vilaine

8€, 6€ ou gratuit selon votre situation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:30:00+02:00

De l’ère des chasseurs-cueilleurs à l’époque industrielle, découvrez l’évolution de l’impact de l’être humain sur son environnement.

C’est la première fois dans l’histoire de la Terre qu’une espèce est responsable de la destruction des écosystèmes et du déclin de la biodiversité…

Heureusement, une grande partie de l’humanité a pris conscience qu’il est urgent de trouver un nouvel équilibre écologique en changeant de modes de vie…

​Renseignements et réservations auprès de la Mission Accessibilité.

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Espace des sciences

Visite interprétée en LSF et amplifiée accessibilite defautidif_lsf

© Studio Quinze Mille