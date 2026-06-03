IMPÉRATRICE GAYA ou la fin d’un règne du monde de le futur Cirque Electrique Paris

Impératrice Gaya, despote en talons, superwoman ratée, sans pouvoirs, qui a des problèmes de mémoire et d’élocution a rayé les hommes de sa planète Azgard et rêve désormais d’un univers 100% gynocratique. Pour accomplir son plan machiavélique, elle envoie sa meilleure agente en mission : Zavlataï ! Arrivera-t-elle à ses fins aux contours aussi flous que ses propres capacités ?

Entre caricature façon série B, tragédie sous hélium et super-héroïsme en carton, Impératrice Gaya dynamite le mythe du pouvoir et repeint la galaxie à la bombe rose bonbon.

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Péplum galactique, nanar de série Z et manifeste féministe en caoutchouc, cette épopée improbable propulse le public là où ni la raison ni la gravitation ne tiennent encore debout.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 21h00 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/imperatrice-gaya



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