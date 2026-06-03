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IMPÉRATRICE GAYA ou la fin d’un règne du monde de le futur Cirque Electrique Paris

IMPÉRATRICE GAYA ou la fin d’un règne du monde de le futur Cirque Electrique Paris

IMPÉRATRICE GAYA ou la fin d’un règne du monde de le futur Cirque Electrique Paris samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Cirque Electrique

Adresse : Place du Maquis du Vercors

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Impératrice Gaya, despote en talons, superwoman ratée, sans pouvoirs, qui a des problèmes de mémoire et d’élocution a rayé les hommes de sa planète Azgard et rêve désormais d’un univers 100% gynocratique. Pour accomplir son plan machiavélique, elle envoie sa meilleure agente en mission : Zavlataï ! Arrivera-t-elle à ses fins aux contours aussi flous que ses propres capacités ?

Entre caricature façon série B, tragédie sous hélium et super-héroïsme en carton, Impératrice Gaya dynamite le mythe du pouvoir et repeint la galaxie à la bombe rose bonbon.

Péplum galactique, nanar de série Z et manifeste féministe en caoutchouc, cette épopée improbable propulse le public là où ni la raison ni la gravitation ne tiennent encore debout.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 21h00 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/imperatrice-gaya


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