Imperial Triumphant + Knoll Poudrière Belfort
Imperial Triumphant + Knoll Poudrière Belfort vendredi 13 novembre 2026.
Belfort
Imperial Triumphant + Knoll
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
La Poudrière est heureuse d’ouvrir la tournée européenne d’Imperial Triumphant et Knoll. Deux groupes américains qui appartiennent tout autant à l’avant-garde qu’à l’underground, les masques dorés art-déco de New-York pour l’un, la noirceur de l’industriel Tennessee pour l’autre. Une soirée pour les amateur-trice-s de métal extrême et de cauchemars. .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Imperial Triumphant + Knoll
L’événement Imperial Triumphant + Knoll Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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