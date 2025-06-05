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Imperial Triumphant + Knoll Poudrière Belfort

Imperial Triumphant + Knoll Poudrière Belfort vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : 7 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 Autres Tarifs

Belfort

Imperial Triumphant + Knoll

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

La Poudrière est heureuse d’ouvrir la tournée européenne d’Imperial Triumphant et Knoll. Deux groupes américains qui appartiennent tout autant à l’avant-garde qu’à l’underground, les masques dorés art-déco de New-York pour l’un, la noirceur de l’industriel Tennessee pour l’autre. Une soirée pour les amateur-trice-s de métal extrême et de cauchemars.   .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Imperial Triumphant + Knoll

L’événement Imperial Triumphant + Knoll Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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