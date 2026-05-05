Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage Millevaches
Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage Millevaches mardi 18 août 2026.
Millevaches
Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage
7 Route D’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Réalisez des gravures à la pointe sèche puis imprimez-les à l’aide d’une presse. Des cartes postales anciennes sont utilisées comme support iconographique. Repartez avec vos matrices et une petite série d’impressions sur beau papier.
A partir de 8 ans, rendez-vous à la Maison du Parc
Gratuit sur réservation obligatoire .
7 Route D’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage
L’événement Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage Millevaches a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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