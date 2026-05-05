Millevaches

Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage

7 Route D’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Réalisez des gravures à la pointe sèche puis imprimez-les à l’aide d’une presse. Des cartes postales anciennes sont utilisées comme support iconographique. Repartez avec vos matrices et une petite série d’impressions sur beau papier.

A partir de 8 ans, rendez-vous à la Maison du Parc

Gratuit sur réservation obligatoire .

7 Route D’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage

L’événement Imprime moi un mouton Approche artistique du pastoralisme et du paysage Millevaches a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze