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IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – L’INCRUSTE Théâtre 100 Noms Nantes

mardi 15 décembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – L’INCRUSTE Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
11 € à 21 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 20:15 – 22:15
Gratuit : non 11 € à 21 € Tout public 

La pièce commence par un huis-clos, huilé, écrit à l’avance. Mais soudain, l’arrivée d’un personnage inconnu imaginé au préalable par le public, vient tout bouleverser. Comment les comédien·nes et le musicien vont-ils faire pour écrire et jouer la suite de cette histoire avec cet élément perturbateur ? Une chose est sûre, personne n’est au bout de ses surprises.Un nouveau spectacle à haut risque.Une nouvelle création de la compagnie La Poule.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/738224-impro-100-noms-by-la-poule-lincruste


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