IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – L’INCRUSTE Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 20:15 – 22:15

Gratuit : non 11 € à 21 € Tout public

La pièce commence par un huis-clos, huilé, écrit à l’avance. Mais soudain, l’arrivée d’un personnage inconnu imaginé au préalable par le public, vient tout bouleverser. Comment les comédien·nes et le musicien vont-ils faire pour écrire et jouer la suite de cette histoire avec cet élément perturbateur ? Une chose est sûre, personne n’est au bout de ses surprises.Un nouveau spectacle à haut risque.Une nouvelle création de la compagnie La Poule.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200

https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/738224-impro-100-noms-by-la-poule-lincruste



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