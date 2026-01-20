Impro – 24h spécial vendredi 13 L’Electron Libre Nyons

Impro – 24h spécial vendredi 13

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Équipe artistique Ligue d’impro de Nyons

Metteur en scène Maxence Descamps

Auteur Maxence Descamps

Durée 1h20

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

English :

Artistic team: Ligue d’impro de Nyons

Director: Maxence Descamps

Author Maxence Descamps

Running time 1h20

