Impro – 24h spécial vendredi 13 L’Electron Libre Nyons vendredi 13 mars 2026.
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Équipe artistique Ligue d’impro de Nyons
Metteur en scène Maxence Descamps
Auteur Maxence Descamps
Durée 1h20
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
