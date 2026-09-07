Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 25 septembre 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France Vendredi 25 septembre, 20h30 La Ferme d’en Haut Nord
8€ ou 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00
Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France
Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis ! Avec ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent !
Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch d’improvisation. Les thèmes sont donnés par le public.
Un face à face inattendu pour un spectacle stupéfiant!
A partir de 7 ans, tarif 8€ ou 5€, durée 1h15
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]
Vendredi 25 septembre 2026 à 20h30, à la Ferme d’en Haut
Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq
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