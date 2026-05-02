Impromptu théâtral autour de la Petite châtelaine de Camille Claudel à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
Impromptu théâtral autour de la Petite châtelaine de Camille Claudel à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou mardi 21 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Impromptu théâtral autour de la Petite châtelaine de Camille Claudel à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Impromptu théâtral autour de la Petite châtelaine de Camille Claudel à Beaufort en Vallée
Célébrez le retour du buste de la petite chatelaine de Camille Claudel avec la compagnie Le hasard n’a rien à se reprocher. Marina, comédienne, vous entraîne dans l’univers de Camille Claudel autour du buste La petite châtelaine pour 2 séances. Découvrez ou redécouvrez cette sculpture et plongez dans l’histoire passionnante de ce chef-d’œuvre… .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Theatrical improvisation around Camille Claudel’s Petite châtelaine in Beaufort en Vallée
L’événement Impromptu théâtral autour de la Petite châtelaine de Camille Claudel à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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