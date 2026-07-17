Impromptus artistiques, Théâtre de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Impromptus artistiques 19 et 20 septembre Théâtre de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs compagnies locales se sont emparées de notre thème de la saison : l’émancipation, pour vous proposer leur propre interprétation, à travers des interventions artistiques originales, sensibles, surprenantes ou décalées.

Au fil de votre visite, laissez-vous porter par ces impromptus qui surgiront là où vous ne les attendez pas. Ces instants éphémères sont des invitations à découvrir le patrimoine sous un nouvel angle et à vivre une expérience conviviale.

Préparez-vous à être surpris… et à vous émanciper du rôle habituel de spectateur, le temps de ces rencontres artistiques inattendues !

Théâtre de Chartres Place de Ravenne, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234279 http://www.theatredechartres.fr Bâtiment réalisé par l’architecte Piebourg selon le principe du théâtre à l’italienne sur plan rectangulaire. Un emmarchement mène au hall d’entrée avec plafond supporté par des colonnes. Les différents niveaux de balcons de la salle, et le foyer situé au-dessus du hall, sont desservis par des couloirs de circulation et escaliers à gauche et à droite, suivant la disposition traditionnelle. Le deuxième balcon était à l’origine compartimenté de loges “à la française” qui ont été remplacées par de simples fauteuils. Le dernier niveau présente des travées rythmées par des cariatides en bois doré. Le décor est inchangé depuis la création du théâtre. Chaque niveau de balcon comporte un décor de bois doré. Plafond peint. En arrière du mur de scène sont disposés le logement du gardien et les loges d’acteurs. Ce théâtre peut être considéré comme un exemple de l’architecture publique de la fin du XIXe siècle.

Plusieurs compagnies locales se sont emparées de notre thème de la saison.

©Arnaud Lombard