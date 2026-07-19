Imre Kertész : par Margaux Eskenazi Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Accompagnée de Malik Soarès à la guitare lapsteel et Kenza Lalaa au jeu, Margaux Eskenazi propose une plongée intime, poétique et musicale dans quelques morceaux choisis de l’œuvre d’Imre Kertész avec qui elle dialogue depuis plusieurs années et dont elle ne cesse d’épancher la vitalité des textes. Après le triptyque développé de 2017 à 2022 avec Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre, Et le cœur fume encore et 1983, Margaux Eskenazi lance une nouvelle recherche autour de la littérature de Kertész dans un diptyque composé de Kaddish, mémoires – partie 1 créé en juin 2024 aux Théâtre Nanterre-Amandier et dont le deuxième volet Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge, a été créé à La rose des vents à Lille en janvier 2026.

Lecture musicale par Kenza Laala, comédienne et Malik Soarès, musicien.

Dans le cadre de VIVES MEMOIRES

Depuis 2024, le Théâtre de la Ville et le Mémorial de la Shoah poursuivent leur collaboration en proposant des rendez-vous singuliers mêlant performances artistiques, rencontres et échanges autour de la transmission et du dialogue des mémoires.

Cette saison, nous renouvelons cette invitation à penser ensemble, dans un esprit de partage et d’éveil : partager pour apprendre et ressentir ; s’éveiller pour comprendre et agir. À travers des récits, des œuvres littéraires et des témoignages, accompagnés par des artistes, des historiens et des personnalités engagées, ces rencontres offrent des clés pour appréhender les temps troublés d’aujourd’hui, mieux affronter ceux de demain et réaffirmer ce qui nous unit : notre commune humanité.

Une plongée intime, poétique et musicale dans quelques morceaux choisis de l’oeuvre d’Imre Kertész. Dans le cadre de « Vives mémoires ».

Le dimanche 13 décembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T18:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T17:00:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

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