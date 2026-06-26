In Situ. Revue des patrimoines : 25 ans ! Institut national d’histoire de l’art Paris
In Situ. Revue des patrimoines : 25 ans ! Institut national d’histoire de l’art Paris lundi 29 juin 2026.
La première revue intégralement en ligne du ministère de la Culture, In Situ. Revue des patrimoines, fête cette année ses 25 ans !
Pilotée
par la direction générale des Patrimoines et de l’Architecture (DGPA) du ministère de la Culture,
elle a pour ambition de favoriser les échanges entre les différents
acteurs professionnels du patrimoine et entre les nombreuses disciplines
associées au patrimoine culturel, en valorisant les résultats de leurs
travaux, à raison de 2 à 3 numéros par an composés chacun d’une
quinzaine d’articles et de quelques varia.
Pour fêter son quart de
siècle, la DGPA propose aux publics une soirée constituée de deux
tables rondes, qui permettront de faire le bilan des années écoulées de
la revue et d’insister sur son rôle scientifique, révélateur des
innovations à la fois théoriques, techniques et déontologiques des
patrimoines:
1- Dire le patrimoine dans sa diversité
Modération : Christian Hottin,
inspecteur des patrimoines au collège Inventaire général du patrimoine
culturel et Patrimoine culturel immatériel, direction générale des
Patrimoines et de l’Architecture.
Intervenants :
- Jean-Philippe Garric, architecte DPLG et historien de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Dominique Serena-Allier, conservateur en chef honoraire du patrimoine, ancienne directrice du Museon Arlaten.
2- Les nouvelles approches du patrimoine
Modération : Alain Beschi, chef de la Mission de l’inventaire général du patrimoine culturel, direction générale des Patrimoines et de l’Architecture.
Intervenants :
- Judith Kagan, cheffe du bureau de l’Expertise et des Métiers, sous-direction des
Monuments historiques et des Sites patrimoniaux, direction générale des
Patrimoines et de l’Architecture.
- Nicolas Courtin, docteur en histoire de l’art, chef du service de la conservation et des technologies numériques, Archives de Paris.
La
participation se fera uniquement en présence, dans l’auditorium
Jacqueline Lichtenstein de l’Institut national du patrimoine, de 18h à
19h30 environ. Entrée possible à partir de 17h30.
Pour lire la revue, intégralement et gratuitement, c’est par ici : https://journals.openedition.org/insitu/
Le ministère de la Culture organise une soirée événement à l’occasion des 25 ans de sa revue numérique « In Situ. Revue des patrimoines », le 29 juin 2026 à 18h à l’Institut national d’histoire de l’art.
Le lundi 29 juin 2026
de 18h00 à 19h45
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T18:00:00+02:00_2026-06-29T19:45:00+02:00
Institut national d’histoire de l’art 2 rue Vivienne 75002 Paris
https://www.culture.gouv.fr/thematiques/sciences-du-patrimoine/actualites/la-revue-in-situ.-revue-des-patrimoines-fete-ses-25-ans
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