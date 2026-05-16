Inauguration de la mairie de quartier et du pôle associatif Doulon Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous le 30 mai 2026 pour inaugurer ce nouveau lieu lors d’une journée conviviale !Au programme :De 10h à 11h30 :???? Atelier coloriage pour petits et grands !Atelier animé par Kélig Hayel de l’association Two Points. Rébellion chez les crayons : du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du rose… pour colorer les murs de la mairie de Doulon !???? Les micros-showsImpromptus musicaux avec la compagnie Madame Suzie production – Voix, corps et objets détournés : des chansons qui deviennent de vibrants instants de théâtre musical.Entre 10h et 11h30 :???? Visites patrimoniales du site | Inscription sur placeDe 11h30 à 12h :???? Prises de paroles | Concert des élèves de l’école de musique de Toutes Aides | Cocktail

Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes 44305



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