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Inauguration de la mairie de quartier et du pôle associatif Doulon Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes

Inauguration de la mairie de quartier et du pôle associatif Doulon Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes

Inauguration de la mairie de quartier et du pôle associatif Doulon Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Mélinée et Missak Manouchian

Adresse : 1, place Mélinée et Missak Manouchian

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous le 30 mai 2026 pour inaugurer ce nouveau lieu lors d’une journée conviviale !Au programme :De 10h à 11h30 :???? Atelier coloriage pour petits et grands !Atelier animé par Kélig Hayel de l’association Two Points. Rébellion chez les crayons : du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du rose… pour colorer les murs de la mairie de Doulon !???? Les micros-showsImpromptus musicaux avec la compagnie Madame Suzie production – Voix, corps et objets détournés : des chansons qui deviennent de vibrants instants de théâtre musical.Entre 10h et 11h30 :???? Visites patrimoniales du site | Inscription sur placeDe 11h30 à 12h :???? Prises de paroles | Concert des élèves de l’école de musique de Toutes Aides | Cocktail

Place Mélinée et Missak Manouchian Nantes 44305


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