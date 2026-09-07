AGENDA · Étampes
Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple », Église Saint-Basile, Étampes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Basile · Étampes
Informations pratiques
Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple » Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Basile Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Venez assister à l’inauguration de l’accrochage du tableau monumental « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY.
Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Visite libre
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