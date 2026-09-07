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Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple », Église Saint-Basile, Étampes

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Basile · Étampes

Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple », Église Saint-Basile, Étampes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Basile
Adresse
Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple » Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Basile Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Venez assister à l’inauguration de l’accrochage du tableau monumental « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY.

Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Visite libre

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