Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple », Église Saint-Basile, Étampes

Informations pratiques

Inauguration de l’accrochage du tableau « Le Christ présenté au peuple » Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Basile Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Venez assister à l’inauguration de l’accrochage du tableau monumental « Le Christ présenté au peuple » de Joseph Nicolas JOUY.

Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Visite libre

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