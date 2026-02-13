Inauguration de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth, Square Bertrand de Goth, Bordeaux

Inauguration de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth Jeudi 5 mars, 16h00 Square Bertrand de Goth Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Jeux en bois, babyfoot, équipement fitness, tables de pique-nique venez découvrir le réaménagement de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth.

Ces nouvelles installations répondent aux envies des tout-petits comme des adolescents et des grands amateurs de sport.

Temps inaugural ouvert à toutes ert tous :

Stand du Petit Prince (lieu d’accueil petite enfance)

Stand de boissons

Square Bertrand de Goth 107 Rue Bertrand de Goth Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

