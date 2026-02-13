Inauguration de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth, Square Bertrand de Goth, Bordeaux
Inauguration de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth, Square Bertrand de Goth, Bordeaux jeudi 5 mars 2026.
Inauguration de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth Jeudi 5 mars, 16h00 Square Bertrand de Goth Gironde
Entrée libre
Début : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
Jeux en bois, babyfoot, équipement fitness, tables de pique-nique venez découvrir le réaménagement de l’aire de jeux du square Bertrand de Goth.
Ces nouvelles installations répondent aux envies des tout-petits comme des adolescents et des grands amateurs de sport.
Temps inaugural ouvert à toutes ert tous :
- Stand du Petit Prince (lieu d’accueil petite enfance)
- Stand de boissons
Square Bertrand de Goth 107 Rue Bertrand de Goth Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Récré’Action