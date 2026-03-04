Vins de Corse, La Cité du Vin, Bordeaux

Vins de Corse Jeudi 16 avril, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Avec moins de 1 % de la production nationale, le vignoble corse est l’un des plus petits de France, mais aussi l’un des plus fascinants. Fort de plus de 2 500 ans d’histoire, il a connu les influences grecques et romaines, traversé la crise du phylloxéra et retrouvé un second souffle grâce à la ténacité de ses vignerons. Aujourd’hui, leurs vins reflètent ce savoir-faire unique et rayonnent à l’international.

Cette identité singulière s’exprime à travers ses cépages autochtones, véritables joyaux de l’île. Parmi plus de trente variétés recensées, quatre se distinguent particulièrement : Sciaccarellu, Niellucciu, Vermentinu et Muscat à Petits Grains, piliers des neuf AOP corses. Chaque cépage raconte une histoire et révèle la richesse des terroirs de l’île.

Au-delà de leur personnalité aromatique, ces vins témoignent aussi d’un engagement fort en faveur de l’environnement. Précurseur en viticulture biologique, le vignoble corse consacre près de 22 % de ses surfaces au bio, avec une dynamique de conversion en constante progression. Son climat méditerranéen, alliant soleil généreux, fraîcheur maritime et grande diversité de sols, permet une maturation lente du raisin et donne des vins d’une grande finesse.

C’est cette richesse et cette diversité que vous pourrez découvrir lors de cet afterwork placé sous le signe de l’Île de Beauté.

Dégustation de 4 vins.

En partenariat avec : Conseil interprofessionnel des Vins de Corse

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

