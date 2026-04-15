Portes ouvertes du Conservatoire de Bordeaux, Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

Portes ouvertes du Conservatoire de Bordeaux Samedi 30 mai, 09h00 Conservatoire de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Samedi 30 mai, de 9h à 13h, le Conservatoire de Bordeaux vous accueille lors de ses portes ouvertes !

Ce rendez-vous donnera l’opportunité à toutes les personnes intéressées de découvrir la variété des disciplines enseignées au conservatoire (danse, musique, théâtre), et de rencontrer l’équipe pédagogique et administrative pour se renseigner sur les cursus, le fonctionnement de l’établissement et les modalités d’admission.

Chant lyrique ou choral, théâtre, danse classique, contemporaine, jazz ou hip-hop, instruments à cordes, à vent, anciens ou polyphoniques, musiques actuelles, jazz, création, composition, orchestres, musique de chambre, formation musicale…

Les propositions du conservatoire sont nombreuses et adaptées à chaque âge et chaque envie !

Des cours ouverts au public seront proposés tout au long de la matinée pour mieux se plonger au cœur de la vie de l’établissement.

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-portes-ouvertes-mai2026 »}]

Découvrez l’offre du conservatoire et rencontrez les équipes ! conservatoire jeunesse

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