Kundalini Yoga, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Kundalini Yoga Samedi 30 mai, 10h00 Salle Amédée Larrieu Gironde

Evénement payant : tarif 15€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Par : A la mexicaine

Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français.

Evénement non adapté aux PMR

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « valitasgdl@gmail.com »}]

Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

Valérie Julien