Kundalini Yoga, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux
Kundalini Yoga, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Kundalini Yoga Samedi 30 mai, 10h00 Salle Amédée Larrieu Gironde
Evénement payant : tarif 15€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Par : A la mexicaine
Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français.
Evénement non adapté aux PMR
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « valitasgdl@gmail.com »}]
Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Valérie Julien
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