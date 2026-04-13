Concert « Requiem de Karl Jenkins », Eglise Notre Dame, Bordeaux
Concert « Requiem de Karl Jenkins », Eglise Notre Dame, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.
Concert « Requiem de Karl Jenkins » Vendredi 29 mai, 20h30 Eglise Notre Dame Gironde
Tarifs :
A l’entrée : 22€ ; tarif réduit (étudiants, chômeurs, handicapés) 10€ ; gratuit pour moins de 15 ans
Prévente : 18€ ; tarif réduit 10€ ; gratuit pour moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Le « Requiem » du compositeur gallois Karl Jenkins date de 2006. Cette œuvre très originale mêle la liturgie catholique en latin, à la musique d’inspiration japonaise : plusieurs « Haïkus », courts poèmes écrits en japonais, aux textes doux et paisibles, confiés aux voix de femmes, alternent avec ceux, sombres et angoissants, du Requiem latin. Mais, tout s’apaise avec le « In Paradisum » final.
Karl Jenkins fait, dans cette œuvre magnifique, une synthèse entre les cultures et les sensibilités de l’Occident et de l’Extrême-Orient vis-à-vis du mystère de la mort.
Les choristes d’Hémiole seront accompagnés par 9 musiciens professionnels : deux violons, un alto, une contrebasse, un cor d’harmonie, une flûte traversière, une harpe et deux percussionnistes, ainsi qu’une soliste soprano. Direction : Clément Migné.
Ce programme sera complété, en première partie, par le « Eja Mater », extrait du « Stabat Mater » d’Antonin Dvořák, ainsi que « O Vos Omnes » récemment composé par Clément Migné et la « Marche funèbre », pièce instrumentale de Luigi Cherubini.
Eglise Notre Dame 4 Rue Mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Sous la direction de son jeune Chef Clément Migné, l’EV Hémiole interprètera, avec orchestre, le magnifique et très original « Requiem » du compositeur gallois Karl Jenkins. Une première en Gironde. Concert Requiem
EV Hémiole
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