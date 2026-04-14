Sturbzep, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Sturbzep Vendredi 29 mai, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:20:00+02:00

Sturbzep (prononcez comme bon vous semble) tire son chapeau aux plus gros canulars du siècle dernier – le monstre du loch Ness, les fakes d’Orson Welles, le yéti, Émile

Ajar – les propulsant au rang de figures héroïques de la dissonnance. Et la dissonance, tout le monde aime ça au Zerep, de Sophie Lenoir et Stéphane Roger, à l’ex-danseuse classique Erge Yu. Elles, ils embarquent dans cette aventure déglinguée avec force masques, décors hantés et larves volantes. Un bric-à-brac que rejoignent des passager·ères moins habitué·es : un duo de plasticiens transformés en cascadeurs pour leur première fois sur scène (les Bastien’s) et des musicien·nes de légende qui en ont vu d’autres, Danielle de Picciotto et Alexander Hacke, distillant leurs nappes de rock indus’. Savoir qu’on y entendra en plus des textes de Lovecraft et des airs de Satie, n’aidera pas à faire le tour de l’objet. C’est irracontable. Allez-y !

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/sturbzep-29052026-1800 »}]

À quoi s’attendre quand le Zerep de Sophie Perez, un quart de siècle de formes « cabarettiques » et plastiques, de bizarreries chics et transgressives, s’attaque aux canulars XXL ? À tout, à rien, … #femme – Metteuse en scène Spectacle