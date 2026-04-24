Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux
Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.
Emma Fleurs Vendredi 29 mai, 19h00 Placette de Munich Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00
Par l’Alliance Française de Bordeaux
Emma Fleurs ne « mêle » pas ses origines, elle les met face à face. Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle écrit sa musique en français un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionnément, et en fragnol à la folie. Pop transatlantique et tensions électroniques : ses concerts cheminent, en équilibre, entre introspection délicate et intensité tragi-comique.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert d’Emma Fleurs, chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine concert mexique
©MargoForIt
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