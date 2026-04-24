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Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux

Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux

Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Placette de Munich

Adresse : Placette de Munich, bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Emma Fleurs Vendredi 29 mai, 19h00 Placette de Munich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Par l’Alliance Française de Bordeaux
Emma Fleurs ne « mêle » pas ses origines, elle les met face à face. Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle écrit sa musique en français un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionnément, et en fragnol à la folie. Pop transatlantique et tensions électroniques : ses concerts cheminent, en équilibre, entre introspection délicate et intensité tragi-comique.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert d’Emma Fleurs, chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine concert mexique

©MargoForIt

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