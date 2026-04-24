Emma Fleurs, Placette de Munich, Bordeaux

Emma Fleurs Vendredi 29 mai, 19h00 Placette de Munich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Par l’Alliance Française de Bordeaux

Emma Fleurs ne « mêle » pas ses origines, elle les met face à face. Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle écrit sa musique en français un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionnément, et en fragnol à la folie. Pop transatlantique et tensions électroniques : ses concerts cheminent, en équilibre, entre introspection délicate et intensité tragi-comique.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert d’Emma Fleurs, chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine concert mexique

©MargoForIt