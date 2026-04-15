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Steel band So’Calypso, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Steel band So’Calypso, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Steel band So’Calypso, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison de l'Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,

Adresse : 71 rue du Loup

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Steel band So’Calypso Vendredi 29 mai, 20h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Par France Amérique Latine Gironde
Venez vibrer au son des steeldrums de Trinidad-et-Tobago ! L’association Bidon et son steelband So’Calypso invitent à découvrir ces instruments fabriqués à partir de barils de pétrole et apparus dans les Caraïbes dans les années 1930. Encore peu connus en France, leur son mélodique et envoûtant vous transportera en douceur et en rythme dans l’ambiance caribéenne.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez vibrer au son des steeldrums de Trinidad-et-Tobago !

So Calypso

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