Inauguration de L’Espeçial L’Espeçial Saugues

Informations pratiques

Saugues

Inauguration de L’Espeçial

L’Espeçial 6 rue Eugene Espeisse Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Inauguration de L’Espeçial, atelier et boutique de créateurs locaux.

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L’Espeçial 6 rue Eugene Espeisse Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 32 72 20

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English :

Grand opening of L’Espe%E7ial, a workshop and boutique featuring local designers.

L’événement Inauguration de L’Espeçial Saugues a été mis à jour le 2026-07-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier