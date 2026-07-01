AGENDA · Saugues
Inauguration de L’Espeçial L’Espeçial Saugues
dimanche 19 juillet 2026 · L'Espeçial · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Inauguration de L’Espeçial
L’Espeçial 6 rue Eugene Espeisse Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Inauguration de L’Espeçial, atelier et boutique de créateurs locaux.
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L’Espeçial 6 rue Eugene Espeisse Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 32 72 20
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English :
Grand opening of L’Espe%E7ial, a workshop and boutique featuring local designers.
L’événement Inauguration de L’Espeçial Saugues a été mis à jour le 2026-07-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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