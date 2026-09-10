Inauguration de l’exposition « Bourdelle au musée Despiau-Wlérick », Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Inauguration de l’exposition « Bourdelle au musée Despiau-Wlérick » Samedi 19 septembre, 19h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

À l’occasion de l’installation, cet été, des reliefs d’Antoine Bourdelle dans le jardin du musée, une inauguration est organisée en présence du sculpteur Christophe Charbonnel.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».

A l’occasion de l’installation des reliefs d’Antoine Bourdelle cet été dans le jardin du musée, une inauguration est proposée en présence du sculpteur Christophe Charbonnel.

©Matthieu Sartre