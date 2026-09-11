Inauguration de l’exposition « Objets de choix. Une autre histoire du Planning familial. Corps, intimité, politique », Hôtel des Pénitentes, Angers

Informations pratiques

Inauguration de l’exposition « Objets de choix. Une autre histoire du Planning familial. Corps, intimité, politique » Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel des Pénitentes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des féminismes ouvre les portes de l’Hôtel des Pénitentes pour présenter sa nouvelle exposition :

Objets de choix

Une autre histoire du Planning familial

Corps, intimité, politique

Pour inaugurer cette exposition, le Musée des féminismes vous invite à une journée festive, mêlant visites de l’exposition, rencontre avec celles qui l’ont imaginé, moments dansés et musicaux, au cœur de l’Hôtel des Pénitentes, ce lieu emblématique de la Doutre.

Au programme :

10h30 et 11h30 : visites guidées de l’exposition

14h : présentation de l’exposition par les commissaires : Chrystel Grosso, Pauline Mortas, Bibia Pavard, Laura Tatoueix

15h : Moments dansés par le Salon de la Danse d’Angers. Six associations ayant participé au Salon de la Danse d’Angers viendront faire découvrir leurs univers à travers des démonstrations et des initiations : Studio Dance 49, Cielo de Tango – Tango, Wata Animations – Danse africaine, Ori Tahiti – Danse polynésienne, Daze – K-pop, Ker Kréol – Danse réunionnaise

17h : concert : la journée se terminera en musique avec la chorale féministe Les Louise Sans Michel

Toute la journée, vous pourrez également retrouver :

Des visites flashs de l’Hôtel des Pénitentes, par les étudiantes et étudiants de l’ESTHUA

Un stand d’information du Musée des féminismes, pour découvrir le projet du musée et ses futures activités

Un stand d’information du Planning familial 49

Pour vous restaurer, le food truck de la Casa de memele sera présent à partir de 14h (sucré uniquement).

Et pour vous rafraîchir : les mocktails de Commande Ton Barman à déguster.

Venez découvrir l’exposition, pousser les portes de l’Hôtel des Pénitentes, rencontrer les commissaires, danser, chanter… Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette journée d’inauguration !

Hôtel des Pénitentes Boulevard Descazeaux, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-l-hotel-des-penitentes/index.html L’hôtel des pénitentes est un très beau témoignage des nombreuses constructions qui s’élevèrent à Angers dans les années 1490-1580.

Vers la fin du XVe siècle, les religieux bénédictins de Saint-Nicolas font construire à proximité de leur abbaye, mais à l’intérieur des remparts, un bâtiment qui leur servirait de refuge en cas de troubles : c’est le logis de la Voûte.

Au plus fort de la Contre-Réforme, des Angevins, membres de la confrérie du Saint-Sacrement ont l’idée d’établir une communauté de dames pénitentes pour recevoir les femmes et les filles de mauvaise vie enfermées sur ordre de police (« le refuge »), mais aussi les repenties volontaires qui ne souhaitent pas retourner dans le monde. La fondation, officiellement établie par lettres patentes royales en 1642, est installée en 1649 au logis de la Voûte. A partir de la fin du XVIe siècle, la demeure passe de mains en mains. Le talentueux sculpteur baroque Biardeau, auteur du retable de la chapelle de la Barre à Angers, y réside quelque temps.

L’hôtel est visitable lors d’expositions et autres événements culturels.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des féminismes ouvre les portes de l’Hôtel des Pénitentes pour présenter sa nouvelle exposition :

Couple consultant le Planning Familial. Paris, 1969. Photographie de Janine Niepce. © Janine Niepce/Roger-Viollet, 71830-22. Graphisme ; La Vilaine est jolie