Inauguration de l’exposition temporaire « Faune » avec performance picturale de l’artiste. Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée archéologique vous invite à une soirée exceptionnelle autour de l’exposition « Faune ».

La soirée débutera à 19 h avec l’inauguration de cette exposition consacrée aux animaux de la Préhistoire et aux paysages de la Provence il y a 25 000 ans. Réalisée en partenariat avec Cosquer Méditerranée, le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, le Musée de Préhistoire de Quinson et Terra Amata (Nice), elle propose une rencontre originale entre art contemporain, archéologie et histoire naturelle.

À cette occasion, le public pourra également assister à une performance picturale de l’artiste Sandrot, dont l’univers sensible et puissant fait revivre mammouths, bisons, ours, loups, phoques et pingouins. Un moment privilégié pour découvrir son geste créatif en dialogue direct avec les œuvres et les thématiques de l’exposition.

Une soirée placée sous le signe de la découverte, de la création et de l’émotion, pour célébrer la Préhistoire autrement.

Musée archéologique Rue de la Vieille Eglise, 83700 Saint-Raphaël, France Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494192575 https://www.ville-saintraphael.fr/cultivee/musees/musee-archeologique Les traces des premiers hommes dans l’Estérel au paléolithique au néolithique et à la l’âge des métaux sont présentées dans les salles de préhistoire. Ainsi, choppers, bifaces, céramiques modelées, parures en bronze sont présentés parmi un échantillonnage d’objets découvert à Saint-Raphaël ou dans des avens du Haut Var. Pierre exceptionnelle : un menhir gravé d’une figure humaine et d’un serpent. Le musée conserve aussi d’importantes collections issues des fouilles subaquatiques réalisées aux environs d’Agay, d’Anthéor et du Dramont. Les navires chargés d’amphores et de céramiques ont sombré à proximité d’écueils. Avec la présence de trente épaves gallo-romaines, la ville se place au premier rang par l’importance et la qualité de son patrimoine maritime antique. Le musée archéologique est aussi un « musée de site » avec son église médiévale à cryptes. L’imbrication des vestiges d’édifices antérieurs, mis au jour par les fouilles récentes, révèle 2 000 ans d’histoire. Les cryptes archéologiques offrent une vision spectaculaire de ces ajouts progressifs, témoins du passé. Dans la sacristie est présenté le mobilier funéraire et architectural issu des fouilles : objets religieux, bas-reliefs dédicatoires. La tour fortifiée du XIVe siècle offre un panorama exceptionnel sur la mer, le golfe de Fréjus Saint-Raphaël, le massif de l’Estérel et ses contreforts rocheux en rhyolite rouge. Parking payant sous le musée.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée archéologique vous invite à une soirée exceptionnelle autour de l’exposition « Faune ».

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