Inauguration du festival du théâtre Fabrico Valence
Inauguration du festival du théâtre Fabrico Valence mercredi 3 juin 2026.
Valence
Inauguration du festival du théâtre
Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Depuis plus de 30 ans, ValenScène célèbre le théâtre amateur et ouvre son édition 2026 avec une inauguration convivial placé sous le signe de la rencontre, de la création et du partage.
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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
For over 30 years, ValenScène has been celebrating amateur theater, and this year’s edition, 2026, kicks off with a convivial inauguration of encounters, creation and sharing.
L’événement Inauguration du festival du théâtre Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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