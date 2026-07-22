Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Family Party ! 58 bis rue Saint-Leu Amiens

Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Family Party !

58 bis rue Saint-Leu 17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Tous les pirates ont rendez vous sur le pont ! Enfilez votre cache-œil et chaussez votre plus belle jambe de bois pour une journée famille sous le thème de la piraterie.

Activités, animations, costumes, La Lune devient un vrai coffre au trésor !

La Grande Salle se transformera en port plein de petit·e·s et grand·e·s pirates de 14h à 20h.

14h La balade pirate, balade musicale casquée.

16h Mercure Nitro, concert familles et tout public. (5 euros)

Le bar sera ouvert, le parvis s’animera de stands et d’activités, et la Grande Salle s’illuminera pour le concert de Mercure Nitro.

Un grand navire se peut partir sans son équipage, alors venez déguisé·e·s !

Sans réservation.

Tous les pirates ont rendez vous sur le pont ! Enfilez votre cache-œil et chaussez votre plus belle jambe de bois pour une journée famille sous le thème de la piraterie.

Activités, animations, costumes, La Lune devient un vrai coffre au trésor !

La Grande Salle se transformera en port plein de petit·e·s et grand·e·s pirates de 14h à 20h.

14h La balade pirate, balade musicale casquée.

16h Mercure Nitro, concert familles et tout public. (5 euros)

Le bar sera ouvert, le parvis s’animera de stands et d’activités, et la Grande Salle s’illuminera pour le concert de Mercure Nitro.

Un grand navire se peut partir sans son équipage, alors venez déguisé·e·s !

Sans réservation. .

58 bis rue Saint-Leu 17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

All pirates, report to the deck! Put on your eye patch and strap on your best wooden leg for a pirate-themed family day.

With activities, entertainment, and costumes, La Lune will become a real treasure chest!

The Grande Salle will be transformed into a port full of pirates young and old from 2:00 p.m. to 8:00 p.m.

2:00 p.m.: The Pirate Stroll, a musical walk with headphones.

4:00 p.m.: Mercure Nitro, a concert for families and all ages. (5 euros)

The bar will be open, the plaza will come alive with booths and activities, and the Grande Salle will light up for the Mercure Nitro concert.

A great ship cannot set sail without its crew, so come in costume!

No reservations required.

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Family Party ! Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS