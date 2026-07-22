Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Journées Européennes du Patrimoine À la découverte de la Grande Salle !

58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Salle de La Lune des Pirates ouvre ses portes pour des visites gratuites et sans réservation en deux temps l’après-midi en visite guidée ou libre, et le soir pour des nocturnes…

14H-18H: Visites guidées et libre de la Grande Salle + atelier construis ta maquette

19H30-22H30 Parcours immersifs à la découverte de la Lune des Pirates…

Accès libre sans réservation

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Salle de La Lune des Pirates ouvre ses portes pour des visites gratuites et sans réservation en deux temps l’après-midi en visite guidée ou libre, et le soir pour des nocturnes…

14H-18H: Visites guidées et libre de la Grande Salle + atelier construis ta maquette

19H30-22H30 Parcours immersifs à la découverte de la Lune des Pirates…

Accès libre sans réservation .

58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

As part of European Heritage Days, the Grande Salle at La Lune des Pirates is opening its doors for free tours—no reservation required—at two different times: in the afternoon for guided or self-guided tours, and in the evening for late-night tours…

2:00 PM–6:00 PM: Guided and self-guided tours of the Great Hall + “Build Your Own Model” workshop

7:30 PM–10:30 PM: Immersive tours titled “Discover La Lune des Pirates…”

Free admission, no reservation required

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Journées Européennes du Patrimoine À la découverte de la Grande Salle ! Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS