Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates La création locale à l’honneur Goodnight Moon, création originale des artistes locaux

58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Derrière ce titre énigmatique se cache une soirée consacrée aux artistes locaux·ales. C’est sous le pilotage de Ronan Mézière (du groupe amiénois Edgär) qu’i·elle·s se retrouvent depuis plusieurs mois dans le plus grand des secrets pour concocter cette création originale et exclusive !

Avec Ines (Edgär), Mario (Mario D., MegaSurf), Marie Royant et Joseph (Eleanor Shine, Richard Allen…) et d’autres invités surprises…

Derrière ce titre énigmatique se cache une soirée consacrée aux artistes locaux·ales. C’est sous le pilotage de Ronan Mézière (du groupe amiénois Edgär) qu’i·elle·s se retrouvent depuis plusieurs mois dans le plus grand des secrets pour concocter cette création originale et exclusive !

Avec Ines (Edgär), Mario (Mario D., MegaSurf), Marie Royant et Joseph (Eleanor Shine, Richard Allen…) et d’autres invités surprises… .

58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Behind this enigmatic title lies an evening dedicated to local artists. Under the direction of Ronan Mézière (from the Amiens-based band Edgär), they have been meeting in the utmost secrecy for several months to put together this original and exclusive production!

Featuring Ines (Edg%E4r), Mario (Mario D., MegaSurf), Marie Royant, and Joseph (Eleanor Shine, Richard Allen…) along with other surprise guests…

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates La création locale à l’honneur Goodnight Moon, création originale des artistes locaux Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS