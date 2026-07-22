Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates La Grande Fête de Lancement MIKI, M.A.O. Cormontreuil et Weekend Affair.

58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pour inaugurer son nouveau projet, La Lune accueille une soirée à la hauteur de l’événement Weekend Affair ouvrira le bal en posant l’ambiance de la soirée, laissant ensuite place au phénomène MIKI pour un retour très attendu après son passage à Minuit avant la Nuit, avant que M.A.O. Cormontreuil ne vienne clore cette première soirée historique dans une énergie résolument festive.

⚠️ Ouverture des réservations le 31 août 2026 à 12h !

Pour inaugurer son nouveau projet, La Lune accueille une soirée à la hauteur de l’événement Weekend Affair ouvrira le bal en posant l’ambiance de la soirée, laissant ensuite place au phénomène MIKI pour un retour très attendu après son passage à Minuit avant la Nuit, avant que M.A.O. Cormontreuil ne vienne clore cette première soirée historique dans une énergie résolument festive.

⚠️ Ouverture des réservations le 31 août 2026 à 12h ! .

58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

To kick off its new project, La Lune is hosting an evening fit for the occasion: Weekend Affair will kick things off by setting the tone for the evening, followed by the phenomenon MIKI for a highly anticipated return after his appearance at Minuit avant la Nuit, before M.A.O. Cormontreuil brings this historic first night to a close with a resolutely festive energy.

?? Reservations open on August 31, 2026, at 12 p.m.!

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates La Grande Fête de Lancement MIKI, M.A.O. Cormontreuil et Weekend Affair. Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS