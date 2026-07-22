Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Rock Party Astéréotypie + Heavy Lungs + Bathing Suits

58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le plateau de la Rock Party, programmée dans le cadre de La Semaine d’Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates est désormais connu à 100% Heavy Lungs et Bathing Suits rejoignent Astéréotypie.

Le plateau de la Rock Party, programmée dans le cadre de La Semaine d’Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates est désormais connu à 100% Heavy Lungs et Bathing Suits rejoignent Astéréotypie. .

58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

The lineup for the Rock Party, scheduled as part of the opening week for La Lune des Pirates’ new project, is now 100% confirmed: Heavy Lungs and Bathing Suits are joining Astérotypie.

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Rock Party Astéréotypie + Heavy Lungs + Bathing Suits Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS