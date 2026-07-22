Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Rock Party Astéréotypie + Heavy Lungs + Bathing Suits Amiens
vendredi 18 septembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Rock Party Astéréotypie + Heavy Lungs + Bathing Suits
58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le plateau de la Rock Party, programmée dans le cadre de La Semaine d’Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates est désormais connu à 100% Heavy Lungs et Bathing Suits rejoignent Astéréotypie.
Le plateau de la Rock Party, programmée dans le cadre de La Semaine d’Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates est désormais connu à 100% Heavy Lungs et Bathing Suits rejoignent Astéréotypie. .
58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
The lineup for the Rock Party, scheduled as part of the opening week for La Lune des Pirates’ new project, is now 100% confirmed: Heavy Lungs and Bathing Suits are joining Astérotypie.
L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Rock Party Astéréotypie + Heavy Lungs + Bathing Suits Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS
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