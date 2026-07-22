Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Soirée rap de la scène locale In Da Club Amiens

Informations pratiques

Amiens

Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Soirée rap de la scène locale In Da Club

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

La scène rap amiénoise prend le contrôle de La Lune des Pirates le temps d’une soirée exceptionnelle ! In Da Club réunit plusieurs figures et collectifs locaux pour une succession de lives, portés par l’hôte de la soirée Dr Chon !

Les artistes invités représenteront plusieurs acteurs majeurs de la scène rap amiénoise Drysift pour Astate, Stella Luna pour le Collectif Rap Samarien, Sacha pour Creek, Kassel pour Traphouse 80, MDI pour SLM, Bonnie pour Satel’inc, sans oublier Le Caméléon qui sera aux platines toute la soirée !

Une soirée dédiée aux talents du territoire, retransmise en direct par Radio Campus, et à vivre au cœur de la semaine d’inauguration de la nouvelle salle.

La scène rap amiénoise prend le contrôle de La Lune des Pirates le temps d’une soirée exceptionnelle ! In Da Club réunit plusieurs figures et collectifs locaux pour une succession de lives, portés par l’hôte de la soirée Dr Chon !

Les artistes invités représenteront plusieurs acteurs majeurs de la scène rap amiénoise Drysift pour Astate, Stella Luna pour le Collectif Rap Samarien, Sacha pour Creek, Kassel pour Traphouse 80, MDI pour SLM, Bonnie pour Satel’inc, sans oublier Le Caméléon qui sera aux platines toute la soirée !

Une soirée dédiée aux talents du territoire, retransmise en direct par Radio Campus, et à vivre au cœur de la semaine d’inauguration de la nouvelle salle. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

The Amiens rap scene takes over La Lune des Pirates for one exceptional evening! In Da Club brings together several local artists and collectives for a series of live performances, hosted by the evening’s emcee: Dr. Chon!

The guest artists will represent several major players in the Amiens rap scene: Drysift for Astate, Stella Luna for the Collectif Rap Samarien, Sacha for Creek, Kassel for Traphouse 80, MDI for SLM, Bonnie for Satel’inc, not to mention Le Caméléon, who will be on the turntables all evening!

An evening dedicated to local talent, broadcast live on Radio Campus, and taking place right in the middle of the new venue’s opening week.

L’événement Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Soirée rap de la scène locale In Da Club Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS